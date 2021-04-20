شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي – تحليل صباحي – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 0.49% بما يعادل 48.949 نقطة، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 10,000، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتأتي ارتفاعات المؤشر بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما يؤكد على قوة الاتجاه الصاعد.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,000، ليستهدف مستوى المقاومة 10,360.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.