شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد تذبذب في الاداء -تحليل صباحي- 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بذبذب في الاداء خلال تداولات الاسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6542 نقطة، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة القوي عند 6600 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 6400 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,518 بينما مستوى المقاومة هو 6,554 نقطة