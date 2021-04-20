شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة اخرى نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10920 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة 11000 نقطة، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا للوصول لمستوى الدعم 10600 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,834 بينما مستوى المقاومة هو 10,964 نقطة