شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سيارة "تسلا" يدفع سهم الشركة نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب الإعلان عن وقوع حادث بإحدى سيارات الشركة في الولايات المتحدة.



وأفادت سلطات المرور في ولاية تكساس أن شخصين لقيا مصرعيهما جراء حادث اصطدام لسيارة "تسلا" تعمل بخاصية القيادة الذاتية (بدون سائق) في شجرة مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة ووفاة شخص كان يجلس بجانب مقعد السائق والآخر في المقعد الخلفي.



وذكرت السلطات الأمريكية بأن حادث التصادم واشتعال النيران كان شديدا بحيث استغرق الأمر ساعات طويلة إلى حين إخمادها ويرجع ذلك إلى انفجار بطارية السيارة الكهربائية.



وربما يؤثر هذا الحادث بشكل سلبي على جهود "تسلا" في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية داخل سياراتها خاصة من "موديل 3" في الولايات المتحدة لا سيما أن هذا الحادث يعد متكرراً ويدق ناقوس الخطر بشأن أمان القيادة دون سائق.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 3.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 714.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 725.4 دولار وأقل سعر عند 691.8 دولار.