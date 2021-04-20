شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "كوكاكولا" خلال الربع الأول رغم انتعاش المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "كوكاكولا" خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من إعلان شركة المشروبات الغازية الأمريكية اليوم عن نتائج أعمال مخيبة لآمال خلال الربع السنوي الأول.



وكشفت "كوكاكولا" في بيانها الرسمي عن أن انخفاض أرباحها الفصلية إلى 2.25 مليار دولار أو ما يعادل 52 سنتا لكل سهم في الربع الأول بعد تحقيق أرباح قدرها 2.87 مليار دولار أو ما يعادل 64 سنتا لكل سهم في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض المواد المكررة، سجلت "كوكاكولا" أرباحا معدلة في الربع الأول بلغت 55 سنتا لكل سهم مقارنة بتوقعات عند 50 سنتا لكل سهم.



وقفزت مبيعات الشركة الأمريكية بنسبة 5% في الربع الأول مسجلة 9.02 مليار دولار، وهو ما تجاوز توقعات عند 8.6 مليار دولار.



وكشفت الشركة في بيانها عن وجود إشارات بشأن تحسن الطلب العالمي على المشروبات الغازية خاصة في السوق الصيني مقارنة بفترات ذروة الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "كوكاكولا" بنسبة 0.6% وأغلق عند 54 دولار، وسجل أعلى سعر عند 54.3 دولار وأقل سعر عند 53.3 دولار.