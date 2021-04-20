شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تبقي على خسائرها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين بعد أن سجلت الجمعة الماضية مستويات قياسية، وتعرضت وول ستريت لضغوط اليوم جراء ضعف أداء القطاع التكنولوجي مع ترقب نتائج أعمال الشركات.



كانت جامعة "جون هوبكينز" قد أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



هذا، وتصدر المزيد من نتائج أعمال الشركات، ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة صدور نتائج شركات كبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون" و"ألفابت".



وعاود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الارتفاع اليوم مرة أخرى بعد انخفاضه أدنى مستوى 1.6% في وقت سابق بالجلسة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.4% أو ما يعادل 25 سنتا وأغلق الخام عند 63.38 دولار للبرميل، وبلغ الخام أعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% أو ما يعادل 28 سنتا وأغلق عند 67.05 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.2 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 123 نقطة) إلى 34.077 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34182 نقطة وأقل مستوى عند 33980 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 13914 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14041 نقطة وأقل مستوى عند 13842 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 4163 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4191 نقطة وأقل مستوى عند 4150 نقطة.