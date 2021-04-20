شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع وسط مخاوف بشأن الطقس في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بين المستثمرين حيال حالة الطقس في الولايات المتحدة.



وذكرت جهات استشارية أن الذرة تتلقى دعما من توقعات ببرودة الطقس في مناطق بالغرب والوسط في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة وحجم المحاصيل.



يأتي ذلك على الرغم من التنافسية الشديدة بين الذرة الأمريكية وعدد من الأسواق حول العالم خاصة المحاصيل الأوكرانية والبرازيلية.



هذا، ويخشى الكثيرون تضرر الطلب العالمي على السلع مجدداً حيث كشفت جامعة "جون هوبكينز" عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة وأقل مستوى عند 91.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقد الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% إلى 5.92 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.96 دولار وأقل سعر عند 5.88 دولار.