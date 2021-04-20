شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 1% رغم هبوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والضغوط على أسواق الأسهم.



وكشفت جامعة "جون هوبكينز" عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة وأقل مستوى عند 91.03 نقطة.



هذا، وتتجه أنظار المستثمرين في الأسواق نحو صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول، ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة صدور نتائج شركات كبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون" و"ألفابت".



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1% أو ما يعادل 27 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.84 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 26.280 دولار وأقل سعر عند 25.670 دولار.