شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع تزامناً مع ضعف الدولار والعزوف عن أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية فضلا عن تراجع العملة الأمريكية وعزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة الأمر الذي جذب الشراء على أصول الملاذ الآمن كالين.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



وكان الدولار الأمريكي قد وقع تحت وطأة الضغوط اليوم نتيجة انخفاض العائد على سندات الخزانة، لكن العائد ارتفاع في وقت لاحق، وانخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة وأقل مستوى عند 91.03 نقطة.



وأظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج الصناعي الياباني انخفض بنسبة 1.3% في الشهر الماضي دون توقعات بانخفاض نسبته 2.1%، فيما سجل الميزان التجاري الياباني فائضا بنحو 0.30 تريليون ين بينما توقع محللون فائضا بحوالي 0.20 تريليون ين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 108.1، وسجل أعلى سعر عند 108.8 وأقل سعر عند 108.01.