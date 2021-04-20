شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض رغم خسائر الدولار والأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والضغوط على أسواق الأسهم.



وتتفاقم جائحة كورونا حيث أعلنت جامعة "جون هوبكينز" عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة وأقل مستوى عند 91.03 نقطة.



وتتجه أنظار المستثمرين في الأسواق نحو صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول، ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة صدور نتائج شركات كبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون" و"ألفابت".



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.6 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1770.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1790.4 دولار وأقل سعر عند 1766.6 دولار.