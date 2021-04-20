شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره وسط انخفاض عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط عزوف من المستثمرين عن أصول المخاطرة وأسواق الأسهم، وعمق الدولار خسائره وسط تراجع في العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



وتواصل المزيد من الشركات في وول ستريت الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول، وكشفت "كوكاكولا" اليوم عن تسجيل بيانات دون توقعات المحللين.



كانت بيانات حكومية صادرة يوم الجمعة الماضية قد كشفت عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة وأقل مستوى عند 91.03 نقطة.