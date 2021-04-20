شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الارتفاع و"برنت" أعلى 67 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم، ليتحول "برنت" أعلى مستوى 67 دولارا مرة أخرى وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



ورفعت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام الجاري بدعم من جهود السيطرة على جائحة كورونا وتوزيع المزيد من اللقاحات الأمر الذي يعني عودة الاقتصاد العالمي للتعافي ومزيد من النمو.



كانت بيانات حكومية صادرة يوم الجمعة الماضية قد أظهرت أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة وأقل مستوى عند 91.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 63.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% إلى 67.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.2 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.