شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الكندي وسط عزوف عن عملات السلع وأصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط عزوف من المستثمرين عن أصول المخاطرة كأسواق الأسهم وعملات السلع.



واستعابت الأسواق بيانات اقتصادية صادرة يوم الجمعة الماضية كشفت عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر وتيرة بناء المنازل الجديدة في كندا بلغ 335 ألف وحدة خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى وتيرة بناء بنحو 254 ألف وحدة.



هذا، وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7990، وسجل أعلى سعر عند 0.8019 وأقل سعر عند 0.7981.