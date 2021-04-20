شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمربكية تنخفض في بداية تداولات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين مع متابعة المستثمرين استمرار تدفق نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



ووقعت أسهم القطاع التكنولوجي تحت وطأة الضغوط خلال تعاملات اليوم مع ترقب نتائج أعمال الشركات الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون" و"ألفابت".



كانت بيانات حكومية صادرة يوم الجمعة الماضية قد كشفت عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



هذا، وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 198 نقطة) إلى 34002 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 13946 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 4165 نقطة.