شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بأكثر من 2% وسط انخفاض ملحوظ للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لأدنى مستوى له في نحو سبعة أسابيع، ووسط توقعات بمزيد من الطلب على السلع والمعادن بعد بيانات حكومية صينية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة يوم الجمعة الماضية أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



يأتي ذلك على الرغم من بيانات جامعة "جون هوبكينز" التي أظهرت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 140 مليوناً في حين تجاوز عدد الوفيات مستوى 3 ملايين حالة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة وأقل مستوى عند 91.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 4.26 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.28 دولار وأقل سعر عند 4.15 دولار.