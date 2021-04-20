شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الانماء طوكيوم (8312) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.65% ليخسر السهم نحو 95 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 35.40، ليستهدف بعدها مستوى القماومة 40.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.20 ومستوى المقاومة 37.60.