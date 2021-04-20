شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 28.00، وقد تزامن السهم مع استناده إلى هذا المستوى مع استناده أيضاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.79% بما يعادل 0.50 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 28.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.26 ومستوى المقاومة 30.00.