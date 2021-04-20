شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أيان (2140) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -0.04 نقطة، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود من جديد، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 20.10، ليستهدف مستوى المقاومة 23.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.00.