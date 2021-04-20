شكرا لقرائتكم خبر عن اكسا التعاونية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اكسا التعاونية (8250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -0.15 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 38.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 42.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.05 ومستوى المقاومة 39.10.