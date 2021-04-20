شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 20-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الواحة (3007) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.24% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 80.20، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 75.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 79.40 ومستوى المقاومة 85.10.