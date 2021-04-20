شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنازل في المملكة المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا وسط بيع العقارات بأسرع وتيرة على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «متوسط سعر العقارات في المملكة المتحدة صعد بنسبة 2.1 ٪ أو 6733 جنيها إسترلينيا (ما يعادل 4476 دولارا)، وذلك في الفترة بين 7 مارس و10 أبريل الجاري»

قالت بوابة رايت موف بي إل سي Rightmove PLC للعقارات في المملكة المتحدة، أمس الإثنين، إن متوسط سعر العقارات المعروضة حديثا في السوق البريطاني ارتفع مرة أخرى في شهر مارس الماضي، وذلك في ظل بيع العقارات بأسرع وتيرة مسجلة على الإطلاق.

وأوضحت رايت موف أن متوسط سعر العقارات صعد بنسبة 2.1٪ أو 6733 جنيها إسترلينيا (ما يعادل 4476 دولارا)، وذلك في الفترة بين 7 مارس و10 أبريل الجاري، ليصل إلى متوسط وطني يبلغ 327.797 جنيها إسترلينيا. ويتفوق هذا المستوى على الرقم القياسي السابق، والذي تم تسجيله في شهر أكتوبر من العام الماضي، بأكثر من 4000 جنيه إسترليني.

وتم بيع العقارات في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل بأسرع وتيرة تسجلها شركة رايت موف، حيث استغرق الأمر في المتوسط 45 يوما فقط ليتم تحديد تلك العقارات على أنها مباعة.

وقال تيم بانيستر، مدير بيانات الملكية في شركة رايت موف: «هذه هي المرة الثانية فقط على مدى السنوات الخمس الماضية التي ترتفع فيها الأسعار بأكثر من 2٪ في شهر واحد، لذا فهي قفزة كبيرة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار أن قيود الإغلاق لا تزال تحد من تحركات السكان وأنشطتهم».

وفي حين تم تعليق العمل بشكل مؤقت في سوق الإسكان قبل عام، ارتفع عدد المبيعات المتفق عليها في مارس بنسبة 55٪، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة العقارات المتاحة إلى أدنى مستوى على الإطلاق، حيث ارتفع عدد العقارات المعروضة حديثا في السوق في مارس بنسبة 3٪ فقط مقارنة بنسبتها في نفس الشهر خلال عام 2019.

واستطردت شركة رايت موف: «قد يظهر تراجع طفيف في انتعاش السوق الذي نشهده خلال فصل الربيع الجاري في وقت لاحق من العام، وذلك بسبب ظهور الظروف الاقتصادية الصعبة على السطح، وتراجع بعض الدعم الحكومي للأفراد والشركات، إضافة إلى انتهاء فترة تعطيل العمل برسوم الدمغة أخيرا في إنجلترا وويلز».

ولكن رغم ذلك، اختتمت رايت موف مؤكدة أنها لا تزال تتوقع أن يظل النشاط قويا لبقية عام 2021.