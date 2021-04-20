شكرا لقرائتكم خبر عن «آي بي إم» تتفوق على توقعات الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة «آي بي إم» IBM بنسبة 4%، الاثنين، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لتكنولوجيا وخدمات المؤسسة أن أرباح الربع الأول جاءت أفضل مما توقعه المحللون.

بلغت الأرباح المعدلة 1.77 دولار للسهم، مقابل 1.63 دولار للسهم كما كان متوقعًا من قبل المحللين، وفقًا لرفينيتيف.

وحققت الشركة الأمريكية إيرادات 17.73 مليار دولار، مقابل 17.35 مليار دولار كما كان متوقعًا من قبل المحللين.

ونمت الإيرادات الفصلية بنسبة 0.9% على أساس سنوي، مقارنة مع انخفاض بنسبة 6% في الربع السابق، وفقًا للبيان.

وساهم قطاع خدمات التكنولوجيا العالمية في شركة «آي بي إم»، والذي يتعامل مع الخدمات المدارة والاستعانة بمصادر خارجية والدعم، في تحقيق إيرادات بلغت 6.37 مليار دولار. وانخفضت إيرادات القطاع بنسبة 1% على أساس سنوي، لكنها كانت أكثر من التوقعات. وتخطط شركة «آي بي إم» لفصل جزء من هذا القطاع كشركة عامة قائمة بذاتها تسمى Kyndryl بحلول نهاية العام.

من جانبه، حقق قسم البرمجيات السحابية والمعرفية في «آي بي إم»، والذي يضم Red Hat، إيرادات بلغت 5.44 مليار دولار، والتي كانت أعلى بنسبة 4% وتفوقت على التوقعات.

(وكالات)