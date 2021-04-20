شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وصول ناقلة غاز مسال لتصدير شحنة من دمياط لبنجلادش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادرمسئولة بقطاع البترول، عن وصول ناقلة الغاز المسال Trinity Arrow، لتصدير شحنة الغاز المسال "الشحنة الثامنة " من مصنع دمياط للإسالة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جاري تحميل الشحنة، والتي يبلغ حجمها حوالي 152 ألف متر مكعب غاز مسال متجهة إلى بنجلاديش.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال، نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.