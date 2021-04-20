شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الغزل والنسيج واحترافية التسويق والان مع تفاصيل الخبر
ولا شك أن الاعتماد علي شركات محلية أو الاعتماد على شركة جديدة يجرى تأسيسها لن يكون مواكبا بما يشهده العالم فى مجال التسويق، كما قد تكون الشركة الجديدة غير قادرة على منافسة كبريات الشركات العالمية فى التسويق، لكونها لا تمتلك القدرة على ذلك، وافتقارها الخبرات اللازمة لضمان العائد الاستثمارى لـ22 مليار جنيه، تنفقهم الحكومة حاليا لتطوير الصناعة.
إن الحجم الكبير للمشروع الذي يعتمد على ماكينات مستوردة وآلات حديثة، لابد له من شركة تسويق عالمية من خلال توقيع برتوكولات تعاون مع س كان تسويق عالمية على غرار أمازون، بجانب أن المشروع العملاق بحاجة إلى فكر عالمى، وليس فكر محلي، وبحاجة لشركات تمتلك خبرات تسويقية منذ عشرات السنين، وليس شركة يتم تأسيسها حديثا لا نعرف ما الذي يمكن أن تفعله؛ لتسويق كل منتجات شركات العزل والنسيج، وهى لا تمتلك خبرة سنة واحدة.
وإذا كان البعض يراهن على إمكانية تحقيق الشركة الجديدة لنقلة فى التسويق، ولا سيما الصادرات ، فإنه من الحكمة عدم المغامرة بـ22 مليار جنيه والاستعانة بأهل الخبرة العالمية والشركات دون الحاجة لتأسيس شركة جديدة، ولا سيما أن الاعتماد على شركات عالمية، سيكون أقل تكلفة من تأسيس شركة جديدة ستحتاج لفروع في عواصم دول العالم ، وبالطبع موظفين وعاملين بها، وهذا سيكلف أكثر بكثير.