شكرا لقرائتكم خبر 100 شركة صينية تبدي اهتمامها بمشاريع التخصيص في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت 100 شركات صينية مهتمة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين التى يقودها المركز الوطني للتخصيص، في ملتقى المستثمرين الصيني الافتراضي، بهدف المساهمة والاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بالمملكة.

ويعد هذا الملتقى الثاني الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص خلال هذا العام وضمن لقاءاته الدورية وخطة تفاعله مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح مدير التسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة هاني الصائغ أن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات بين المركز والشركات والمستثمرين الصينيين في مختلف القطاعات، وتشجيعهم على المساهمة والاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للتوسع في أسواق جديدة مثل السوق السعودية. وبالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والفرص الاستثمارية بها والتى تؤدي دوراً مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة مثل قطاع المياه والنقل وقطاع الصحة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة وغيرها من القطاعات الستة عشر المستهدفة بالتخصيص.

وأكد أن الملتقى أسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين للاطلاع والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها القطاعات المستهدفة بالتخصيص بدعم من المركز الوطني للتخصيص في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين المركز والمستثمرين الصينيين ستشهد تطورا وفرصا مضاعفة في الاستثمار خلال الأعوام المقبلة مما ينعكس إيجابا على مساهمة الشركات الصينية الكبرى في الاقتصاد والسوق المحلية وذلك لتعزيز دور ومكانة الاقتصاد السعودي كأبرز الوجهات الاستثمارية المفضلة لمجتمع المستثمرين والشركات الصينية.

وأضاف «إن المركز ومن خلال القطاعات المستهدفة بالتخصيص يوفر فرصا استثمارية ومشاريع ضخمة توفر فرصا واعدة لمختلف المستثمرين على مستوى العالم.

ونوه بإطلاق المركز بوابة خاصة بالمستثمرين تمكن جميع المستثمرين المحليين والدولين على الاطلاع والمعرفة بالفرص ومراحل تقدمها بشكل مستمر بأفضل التقنيات لضمان الشفافية والعدالة.