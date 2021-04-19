شكرا لقرائتكم خبر غرفة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف غدا ورشة عمل بعنوان (مراجعة مسودة لائحة حوكمة الأوقاف)، بمشاركة عدد من المختصين. وتأتي الورشة في إطار الشراكة بين غرفة الرياض والهيئة العامة للأوقاف للإسهام في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الوقفي، ومراجعة مسودة لائحة حوكمة الأوقاف وإبداء المرئيات والمقترحات التطويرية بشأنها.



كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.