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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الجديد وأهم المبادرات والمستجدات، عنوان لقاء -عن بعد- تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة السبت المقبل. ويستعرض اللقاء الذي يستضيف رئيس الهيئات العليا العمالية بالمدينة المنورة بدر العوفي، ورئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المنورة المحامي الدكتور محمد سلامة أهم المستجدات والمبادرات الصادرة في نظام العمل، إضافة إلى التعريف بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وخدمة التنقل الوظيفي بين المنشآت، وخدمة الخروج والعودة والخروج النهائي, ونظام الكفالة في الوضع الجديد.



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