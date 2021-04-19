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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالجبيل تنظم بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) غدا، ندوة -عن بعد- حول الخدمات اللوجستية، بمشاركة عدد من المختصين ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل، أن اللقاء يهدف إلى إطلاع المشاركين وتعريفهم بجهود الهيئة الملكية في مجال تطوير منطقة الخدمات اللوجستية، وما تتميز به من مقومات جاذبة وممكنة للاستثمار، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في هذا المجال.

يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يصبو إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة بما يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي، ويحقق رؤية المملكة 2030 بالمجال الصناعي.