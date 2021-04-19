شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل، أن اللقاء يهدف إلى إطلاع المشاركين وتعريفهم بجهود الهيئة الملكية في مجال تطوير منطقة الخدمات اللوجستية، وما تتميز به من مقومات جاذبة وممكنة للاستثمار، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في هذا المجال.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يصبو إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة بما يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي، ويحقق رؤية المملكة 2030 بالمجال الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.