بريطانيا وصربيا

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ووفقا لبيان الحكومة البريطانية، تضمنت الاتفاقية استمرار الوصول التجاري التفضيلي بين المملكة المتحدة وصربيا، والإبقاء على لوائح التبادل الذي تقدر قيمته بـ 682 مليون جنيه إسترليني دون تغيير لفترة ما بعد بريكزيت، فضلا عن أنها توضح سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وتؤكد مرة أخرى دعم المملكة المتحدة لإصلاح نظم الحوكمة في صربيا.
وقع الاتفاقية من جانب صربيا وزير التجارة والسياحة والاتصالات، تاتجانا ماتتش، ومن الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة في بلغراد، شون ماكليود.
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