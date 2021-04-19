شكرا لقرائتكم خبر «موديز» و«فيتش» تمنحان SRC تصنيف (A) و(A2) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تصنيف (A) و(A2) من وكالتي (فيتش وموديز) للتصنيف الائتماني.

وذكرت وكالة فيتش في تقرير لها أنها منحت SRC تضنيف (A) للمدى الطويل لدورها الاستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030- وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030-.

وأفادت وكالة موديز، في تقرير لها، أن تصنيف (A2) يعكس قوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري بالمملكة.

وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل أن هذا التصنيف المرتفع يأتي نتيجة عمل الشركة المتواصل لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودية، ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني.

وقد سجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نموا ملحوظا منذ تأسيسها نهاية عام 2017، بوصول محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليارات ريال خلال العام 2020 مقارنة بـ 2.2 مليار ريال في عام 2019، كما أصدرت الشركة في شهر مارس 2021 صكوكا محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال، والتي شهدت إقبالا كبيرا للحصول عليها.

وقد أسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017؛ لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وبهدف إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلي.

يعكس قوة الشركة

«حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على التصنيفات الائتمانية المرتفعة يعكس قوة الشركة ودورها المحوري في قطاع الإسكان خلال السنوات الثلاث الماضية، وقوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية».

ماجد الحقيل ـ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس

إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

تدعم توجهات الشركة

«إن التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها الشركة جاءت نتيجة عملها الجاد منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها، وجودة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ومتانة القطاع وقوة النظام الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية وبرنامج الإسكان، هذه التصنيفات تدعم توجهات الشركة؛ لتحقيق أهدافها الطموحة وستسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة القطاع العقاري السعودي».

فابريس سوسيني ـ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري