15%زيادة في حاويات المناولة بالموانئ خلال مارس

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وحققت الموانئ السعودية ارتفاعا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة 7.62 %، بواقع أكثر من 24 مليون طن، والقادمة عبر 1056 سفينة بنسبة زيادة 21.38 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.
ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة زيادة بلغت 209 %، بواقع أكثر من 393 ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ عدد الركاب 49 ألف راكب، وبلغ أعداد السيارات الواردة 75 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من مليون طن.
وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
أعداد الحاويات المناولة:
الزيادة 15.32%
بواقع 640 ألف حاوية قياسية
أعداد حاويات المسافنة:
الزيادة 33.83%
بواقع 253 ألف حاوية قياسية
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