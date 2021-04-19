شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح «البحري» 90%في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة 90 % خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 44 مليون ريال، مقابل 419 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة المنشورة على موقع تداول، بلغ الربح التشغيلي 61.4 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 506 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 88 %.

وبلغ إجمالي الربح 84 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 561 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 85 %.