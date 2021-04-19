تراجع أرباح «البحري» 90%في الربع الأول

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وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة المنشورة على موقع تداول، بلغ الربح التشغيلي 61.4 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 506 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 88 %.
وبلغ إجمالي الربح 84 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 561 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 85 %.
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