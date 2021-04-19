أسواق العثيم تدخل في تحالف للاستحواذ على شركة مطاحن

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وأشارت الشركة في بيان على «تداول» إلى أن قرار مجلس الإدارة يأتي لتعزيز سعي الشركة المستمر في التكامل وتنويع الاستثمارات والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وذكرت أنه في حال ترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه على التحالف من قبل المركز الوطني للتخصيص، سوف يتم إعلان الأثر المالي لعملية الاستحواذ.
وأوضحت أنه سيتم توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بالتساوي من قبل أعضاء التحالف.
ولفتت إلى أنه من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.
ونبهت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه العملية، فيما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها إن وجدت.
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