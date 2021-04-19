أسواق العثيم تدخل في تحالف للاستحواذ على شركة مطاحن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم الدخول في تحالف مع شركة آلانا الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بغرض تقديم عرض مشترك للاستحواذ على إحدى شركتي المطاحن المطروحتين للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب في منافسة عامة، وهما شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، وفقا لوثيقة طلب العروض المؤرخة في 13/9/2020 الصادرة من قبل المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع اللجنة المتخصصة المؤسسة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 27/1/1437هـ فيما يتعلق بتخصيص قطاع مطاحن الدقيق في المملكة العربية السعودية، كجزء من خطة تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتحسين كفاءتها التشغيلية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودعما للسوق المحلي بشكل عام.

وأشارت الشركة في بيان على «تداول» إلى أن قرار مجلس الإدارة يأتي لتعزيز سعي الشركة المستمر في التكامل وتنويع الاستثمارات والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وذكرت أنه في حال ترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه على التحالف من قبل المركز الوطني للتخصيص، سوف يتم إعلان الأثر المالي لعملية الاستحواذ.

وأوضحت أنه سيتم توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بالتساوي من قبل أعضاء التحالف.

ولفتت إلى أنه من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.

ونبهت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه العملية، فيما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها إن وجدت.