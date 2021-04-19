شكرا لقرائتكم خبر «شمس» تعتزم خفض رأسمالها لإطفاء خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة شركة شمس للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المقبل بتخفيض رأس المال، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت 34.51 مليون ريال، أي ما نسبته 34% من رأس المال البالغ 101.5 مليون ريال ليصبح رأس المال الشركة بعد التخفيض 66.99 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع تداول إنه لا يوجد أثر من تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، مبينة أنه لا بد من موافقة الجهات الرسمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة. وسيكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال والذي سوف يحدد لاحقا.

وتستمر شركة ( الجزيرة كابيتال ) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال ورفع رأس المال، وسوف يتم الإفصاح للمساهمين عند تقديم ملف تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

عدد الأسهم بعد التخفيض:

