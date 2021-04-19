«شمس» تعتزم خفض رأسمالها لإطفاء خسائر

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وقالت الشركة في بيان على موقع تداول إنه لا يوجد أثر من تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، مبينة أنه لا بد من موافقة الجهات الرسمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة. وسيكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال والذي سوف يحدد لاحقا.
وتستمر شركة ( الجزيرة كابيتال ) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال ورفع رأس المال، وسوف يتم الإفصاح للمساهمين عند تقديم ملف تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
عدد الأسهم بعد التخفيض:
- عدد الأسهم قبل التخفيض 10,150,000 سهم
- عدد الأسهم الملغاة لإطفاء الخسائر3,451,000 سهم
- عدد الأسهم بعد التخفيض 6,699,000 سهم
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