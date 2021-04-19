أداء قوي لـ«كوكاكولا» ولكن طريق التعافي «صعب»

تجاوزت شركة كوكاكولا تقديراتها للنتائج الفصلية، الاثنين، مع انتعاش المبيعات في آسيا بعد إعادة فتح المتاجر والمطاعم، لكن صانع المشروبات الأكبر في العالم حذر من طريق صخري في المستقبل بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في بعض الأسواق.

وقالت كوكاكولا إن الأحجام، وهي مؤشر طلب رئيسي، عادت إلى مستويات 2019 في مارس حيث مهدت اللقاحات المتسارعة الطريق لإعادة فتح الاقتصادات.

وقال جيمس كوينسي، الرئيس التنفيذي الشركة التي يقع مقرها في أتلانتا: «بينما عدنا إلى ما فوق خط التعويم في مارس، ليس هناك ما يضمن أنه لن تكون هناك درجة إضافية من الإغلاق في مايو أو سبتمبر أو ديسمبر، الأمر الذي يؤدي بعد ذلك إلى إعادة الضغط على الشركة».

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أبطأت أمريكا اللاتينية وأفريقيا توزيع اللقاحات، وشهدت الهند، وهي واحدة من أفضل المناطق أداءً في الربع الأول، زيادة في إصابات «كورونا» وفرضت عمليات إغلاق محلية.

وقال كوينسي «الحقيقة هي أن هناك حالات الآن أكثر مما كانت عليه منذ فترة. ما زلنا نشعر بثقة كبيرة... لكن هناك الكثير من التدبير الذي يتعين القيام به».

وارتفع صافي الإيرادات بنحو 5% إلى 9.02 مليار دولار للربع المنتهي في 2 أبريل - وهي أول زيادة بعد أربعة أرباع من الانخفاضات - متجاوزا متوسط ​​تقديرات المحللين البالغة 8.63 مليار دولار.

على أساس معدل، كسبت شركة كوكاكولا 55 سنتًا للسهم الواحد، أي بزيادة قدرها 5 سنتات عن التقديرات.

كما أعلنت شركة كوكا كولا بشكل منفصل عن خطط لإدراج عمليات التعبئة في إفريقيا، كوكاكولا بريفجز أفريكا (CCBA)، كشركة مساهمة عامة. وكجزء من الاكتتاب العام، ستبيع شركة كوكاكولا جزءا من حصتها البالغة 66.5% في كوكاكولا بريفجز أفريكا.

وتتوقع الشركة نمو الإيرادات في عام 2021 بأرقام من خانات فردية عالية، ونمو الأرباح المعدّلة إلى الأرقام المزدوجة المنخفضة.

يُذكر أن سهم «كوكاكولا» ارتفع بنسبة 14% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما منح الشركة تقييماً عند 231 مليار دولار.

وفي السياق، لا تزال منافسة «كوكا كولا» شركة «بيبسي»، ومن خلال نتائج أرباحها للربع الأول يوم الخميس، ترى المستهلكين يحافظون على عاداتهم في تناول الوجبات الخفيفة بالتوازي مع متطلبات الوباء. وأخبر المسؤولون التنفيذيون في شركة «بيبسي» المستثمرين أنه من المتوقع أن يكون الطلب على قطاع المشروبات في أمريكا الشمالية قوياً خلال الأشهر القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى المطاعم والملاعب ودور السينما.

إلى ذلك، تعرضت شركة «كوكاكولا» لانتقادات شديدة لفشلها في معارضة قانون انتخابي جديد في ولاية جورجيا، يدعو إلى حرمان الأشخاص ذوي البشرة السمراء من حق التصويت. وبعد دعوات لمقاطعة منتجاتها، قال الرئيس التنفيذي للشركة جيمس كوينسي إن الشركة عارضت دائماً هذا التشريع وبأن القانون بحاجة إلى تغيير. (وكالات)