شكرا لقرائتكم خبر عن حي جاردن سيتي الجديد.. 22 ألف وحدة في العاصمة الإدارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من الهيكل الخرساني لنحو 22 ألف وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية بحي جاردن سيتي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار، في بيان للوزارة، الاثنين، إلى أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني لجميع العمارات والفيلات بلغت 92%. كمرحلة أولى، ويجري تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للحي، وتشمل التشطيبات بنسبة إنجاز 18%.

وقام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، بزيارة تفقد فيها سير العمل بحي جاردن سيتي الجديد، حيث اطلع على الموقف التنفيذي، ومدى ملاءمة نسب الإنجاز الفعلية، ومطابقتها مع النسب المستهدفة.

وتعمل بحي جاردن سيتي الجديد 9 شركات من كبرى الشركات العاملة في مصر بقطاع المقاولات، ويضم الحي 385 عمارة بإجمالي 21500 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، ومنطقة كاملة للفيلات تشتمل على 241 مبنى بإجمالي 359 فيلا، بجانب كافة الخدمات التعليمية والدينية والإدارية والطبية والترفيهية، وذلك لخدمة قاطني الحي.

ويتميز الحي بمزيج من الطراز المعماري القديم للقاهرة الخديوية مع الطراز الفرنسي الكلاسيكي الذي يظهر مدى الإبداع في إخراج الفن المعماري بكفاءة عالية. وتبلغ مساحة الحي السكني 885 فداناً ويقع في المنطقة الجنوبية لتجمع الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإطلالة على تجمع الحدائق المركزية، ورؤية واضحة على محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ومباشرة مع الطريق التسعين الجنوبي ومن جهة الشرق نادي تيباروز الترفيهي.