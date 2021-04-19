شكرا لقرائتكم خبر عن لندن على خط استكشاف إصدار عملة رقمية بريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بريطانيا هي أحدث دولة تنضم إلى سباق عالمي نحو العملات الرقمية للبنك المركزي.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في مؤتمر صناعة التكنولوجيا المالية الاثنين «نحن بصدد إطلاق فريق عمل جديد بين وزارة الخزانة وبنك إنجلترا لتنسيق العمل الاستكشافي بشأن عملة رقمية محتملة للبنك المركزي».

وفي بيان منفصل، قال بنك إنجلترا: إن مثل هذه العملة ستكون «شكلاً جديداً من النقود الرقمية التي يصدرها بنك إنجلترا وتستخدمها الأسر والشركات» الموجودة جنباً إلى جنب مع الودائع النقدية والمصرفية بدلاً من استبدالها.

لم تقرر حكومة المملكة المتحدة بعد ما إذا كانت ستقدم نسخة رقمية من الجنيه البريطاني، لكنها قالت إنها ستستكشف «الأهداف وحالات الاستخدام والفرص والمخاطر» التي تنطوي عليها إذا استمرت. وسيقوم بنك إنجلترا أيضاً بإنشاء وحدة داخل المؤسسة مخصصة لاستكشاف العملة الرقمية للبنك المركزي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتسابق فيه العديد من البنوك المركزية؛ لمعرفة استراتيجياتها الخاصة للعملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDCs. وأعطى صعود عملة «بيتكوين» والعملات المشفرة الأخرى زخماً جديداً لمثل هذه المبادرات، فضلاً عن الاتجاه الأوسع المتمثل في انخفاض استخدام النقد.

عامل آخر يدفع عمل البنوك المركزية في عملات البنوك المركزية الرقمية؛ هو مشروعات العملات المستقرة الخاصة مثل «ديم» المدعومة من فيسبوك والرمز المثير للجدل المعروف باسم «تيثر». تحاول هذه العملات ربط قيمتها السوقية ببعض المراجع الخارجية، مثل الدولار الأمريكي، لتجنب تقلبات الأسعار الشائعة في معظم العملات المشفرة.

ويبدو أن الصين تتقدم على الدول الكبرى الأخرى فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية. أجرى بنك الشعب الصيني عدداً من الاختبارات للعملة الرقمية في المدن الكبرى، وقال مسؤول كبير يوم الأحد، إن البنك المركزي قد يجرب اليوان الرقمي مع زوار أجانب في أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022.

(وكالات)