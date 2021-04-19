شكرا لقرائتكم خبر عن طلب صيني قوي يقفز بأرباح «بي.إم.دبليو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح شركة بي.إم. دبليو الألمانية لصناعة السيارات بأكثر من الثلث في الربع الأول من هذا العام، في تعاف أقوى من المتوقع من الضرر الشديد الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بدعم من أسعار أعلى وطلب صيني قوي.

وقالت الشركة إن أرباحها قبل الضرائب قفزت بنسبة 370 بالمئة إلى 3.76 مليار يورو (4.53 مليار دولار) وفقا لأرقام أولية، بدعم من نمو المبيعات في كل المناطق الرئيسية وفي مختلف الطرز.

وأشارت بصفة خاصة إلى طلب قوي في الصين وأيضا تطورات إيجابية للأسعار وطلب مرتفع على السيارات المستعملة، وقالت إن الأرباح تجاوزت توقعات السوق.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منافستها الألمانية دايملر إن قفزة في الطلب الصيني على سيارات مرسيدس-بنز الفاخرة وارتفاع الأسعار قادا أرباحا أعلى من المتوقع في الربع الأول من سنتها المالية.

ومن المقرر أن تعلن بي.إم.دبليو الأرقام الكاملة للأرباح في السابع من مايو.

(رويترز)