شكرا لقرائتكم خبر عن «المدام» يطلق النسخة الـ 5 من مسابقة «اعرف وطنك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي المدام مسابقة «اعرف وطنك» الإلكترونية الثقافية والرياضية للموسم الخامس على التوالي، وتبلغ المشاركات اليومية في المسابقة إلى 1500 مشاركة، حيث تجري هذه المسابقة من خلال حساب النادي على إنستغرام، ويقدم النادي من خلالها جوائز نقدية بقيمة 15 ألف درهم، حيث يتم طرح سؤال يومي ويتم السحب على الفائز من خلال تقنيات إلكترونية بعد الإفطار.

وبارك سعيد راشد بن فاضل الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام لدولة الإمارات حكومة وشعباً حلول الشهر رمضان المبارك.

وأكد الكتبي أن النادي يسعى دائماً إلى الوجود الثقافي والرياضي خلال شهر رمضان المبارك من خلال طرح حزمة من الأنشطة الفعاليات منها مسابقة يومية على مدار الشهر الفضيل، كما أننا نلمس تجاوباً كبيراً من الجهور وجهات أيضاً ترغب في التعاون معنا في المستقبل في هذا المجال، كما أننا ننظم الأمسيات الرمضانية من خلال المجلس الافتراضي الذي يسعى إلى تقديم كل ما هو مفيد من استشارات قانونية وثقافية وأدبية، ونحن نعمل على تنظيم ملتقى رياضي افتراضي خلال هذا الشهر ونسعى إلى استضافة عدد من الخبراء الرياضيين لتسليط الضوء على أهمية العمل الرياضي وتطوره.