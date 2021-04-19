شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن إنشاء «مركز عمليات المناخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مستشارها المالي لتغير المناخ جون مورتن سيترأس «مركز عمليات المناخ» الجديد بالوزارة لتعزيز التمويل الأخضر واستخدام السياسة الضريبية وتقييمات المخاطر للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون.

وكان مورتن قد عمل في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كمدير للطاقة وتغير المناخ في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. وقالت وزارة الخزانة إنه شغل أيضاً مناصب بارزة في المؤسسة الأمريكية للاستثمار الخاص في الخارج، وله خبرة أكثر من 25 عاماً في الأسواق الناشئة وتمويل الاستثمار والسياسات الاقتصادية والبيئية.

و«كمستشار المناخ» لوزارة الخزانة، سيكون مورتن مسؤولاً مباشرة أمام وزيرة الخزانة جانيت يلين، وسيقدم لها المشورة بشأن نطاق عريض من قضايا المناخ وخصوصاً مساعي تسهيل وتقديم التمويل لاستثمارات لكبح انبعاثات الكربون.

وقالت يلين في بيان: «تغير المناخ يتطلب استثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد من الصناعة والحكومة وكذلك إجراءات لقياس وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمناخ على الأسر والشركات وقطاعنا المالي».

وأضافت: «التمويل والحوافز المالية سيلعبان دوراً أساسياً في التصدي لأزمة المناخ في الداخل والخارج وتقديم رأسمال لفرص لإعادة تشكيل الاقتصاد».