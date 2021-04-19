شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أقل حصيلة وفيات يومية منذ سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

أظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية، الاثنين، تسجيل أربع وفيات فقط بـ «كوفيد-19» في أحدث حصيلة يومية، وهو أقل عدد للوفيات منذ سبتمبر / أيلول.

وكثيراً ما يكون إجمالي عدد الوفيات المعلن يوم الاثنين منخفضاً بسبب التأخر في الإبلاغ عن الوفيات في عطلات نهاية الأسبوع. وسجلت بريطانيا 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتلقى 32.93 مليون من السكان جرعة أولى من لقاح مضاد للفيروس، بينما تلقى أكثر من عشرة ملايين شخص جرعتي لقاح حتى الآن.