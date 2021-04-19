شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصينية تراقب الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون حكوميون، الاثنين إن الهيئات التنظيمية في الصين تراقب عن كثب تدفقات رؤوس الأموال من وإلى البلاد، بينما يتنامي الاهتمام في الخارج بالأسهم الصينية.

وقال فانغ شينغاي نائب رئيس لجنة تنظيم الأسواق المالية الصينية إن الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم الصينية بدأ يزداد سريعا بعد إدراج أسهمها في مؤشري (إم إس سي آي) وفوتسي.

وأبلغ فانغ حلقة نقاشية في منتدى بوآو الاقتصادي أن نسبة الحيازات الأجنبية في الأسهم الصينية حاليا تبلغ خمسة بالمئة.

وما زال المستثمرون الأجانب في الشركات المدرجة في الصين يخضعون لسقف للملكية عند 30 بالمئة ولديهم أدوات مشتقات محدودة تحت تصرفهم في الأسواق الصينية.

وقالن فانغ إن لجنة تنظيم الأسواق المالية الصينية تعطي «اهتماما وثيقا» للتدفقات الكبيرة إلى الداخل وإلى الخارج للصناديق الأجنبية في أسواق الأسهم الصينية وإن الصين ستهيء الظروف لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي في الأسهم.

ومن ناحية أخرى، قال شوان تشنجنغ نائب مدير إدارة الدولة للصرف الأجنبي إن إدارته ستواصل مراقبة منتظمة لتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.

وقال أيضا إن العوامل الخارجية التي تدفع قيمة العملة الصينية (اليوان) للارتفاع تضعف.

وصعد اليوان أكثر من 6% مقابل الدولار الأمريكي في 2020 بينما حققت الصين تعافيا سريعا نسبيا من جائحة فيروس كورونا، وسجل في يناير كانون الثاني هذا العام أقوى مستوى له من يونيو /حزيران 2018 عند حوالي 6.42 يوان للدولار.

ويجري تداول العملة الصينية حاليا حول 6.51 يوان للدولار.

(رويترز)