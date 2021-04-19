شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يقفز 1% أمام الدولار في بداية أسبوع مشحون بالبيانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في شهر مقابل الدولار الأمريكي، الاثنين في مستهل أسبوع مشحون ببيانات من المتوقع أن تقدم مزيدا من الأدلة على أن اقتصاد بريطانيا يتعافي من أعمق ركود له في 300 عام.

وقفز الاسترليني إلى 1.3993 دولار بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن عشر من مارس/ آذار.

وصعدت العملة البريطانية 0.70 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 85.89 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى لها في أسبوعين تقريبا. (رويترز)