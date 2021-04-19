شكرا لقرائتكم خبر عن رهان عالمي على السوق الصيني في معرض شانجهاي للسيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت فولكس فاجن، وفورد، والعلامات التجارية الصينية، النقاب عن سيارات دفع رباعي ومركبات كهربائية جديدة للسوق الصيني المتنامي، وذلك خلال معرض شانجهاي للسيارات؛ أكبر حدث في صناعة لا تزال تعاني تداعيات جائحة فيروس «كورونا».

ويتطلع صانعو السيارات إلى الصين؛ أكبر سوق للسيارات من حيث حجم المبيعات وأول اقتصاد رئيسي يتعافى من الوباء، لدفع انتعاش المبيعات وعكس خسائر تقدر بمليارات الدولارات.

ويقام معرض معرض شانجهاي للسيارات 2021 تحت ضوابط مكافحة الفيروسات التي تضمنت عقد بعض المؤتمرات الصحفية عبر الفيديو. وقلة من المديرين التنفيذيين من الخارج يحضرون، فيما يطلب من المراسلين الخضوع لاختبارات الفيروس.

وتعكس أحدث الموديلات زخماً متسارعاً نحو السيارات الكهربائية وتصميم نماذج للأذواق الصينية. ويعتمد صانعو السيارات بشكل متزايد على مراكز البحث والتصميم في الصين لإنشاء نماذج للبيع العالمي.

وقالت شركة فولكسفاجن، إن السيارة الكهربائية بالكامل ID.6، المتوفرة بطرازين بستة وسبعة مقاعد، تهدف إلى إنشاء «صالة على عجلات» مع القيادة شبه الآلية، وغيرها من التقنيات.

كما يسلط المعرض الضوء على التكنولوجيا سريعة النمو ومهارات التصميم للشباب الصيني، ولكن الشباب يطمحون للعلامات التجارية المحلية.

وأطلقت شركة «جيلي»، مالكة سيارات فولفو السويدية، سيارة دفع رباعي جديدة «شينجيو إل».

وكذلك، طرحت شركة جنرال موتورز، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم «فيرانو سيدان» من بين 13 طرازاً جديداً ومتجدداً من طرازات جنرال موتورز.

وكشفت شركة فورد النقاب عن سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم (EVOS)، وهي أول مركبة تم تطويرها إلى حد كبير من قبل فريق يتخذ من الصين مقراً له. كما طرحت أيضاً سيارة SUV هجينة تعمل بالكهرباء.

أما شركة هوندا موتور، فكشفت عن نموذج أولي لسيارة دفع رباعي ستكون أول سيارة كهربائية تُباع في الصين، كما طرحت أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من مشروعها المشترك مع العلامة التجارية الصينية المملوكة للدولة GAC.

وعرضت شركة «نيسان» X-Trail كروس للسوق الصيني. (أ.ب)

نموذج Vision AVTR من مرسيدس (رويترز)

سيارة UNI-K الـSUV من «تشانجان» (رويترز)

شركة «بي إم دبليو» تعرض BMW iX (أ.ف.ب)