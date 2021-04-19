شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم» تعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، «تعليم» أخيراً، عقد امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021، لطلبة التعليم المستمر المتكامل، بمساراته «الدراسة المنزلية، والأكاديمية، ومحو الأمية»، للصف الثاني عشر من 16 إلى 24 مايو.

ويؤدي الطلبة الامتحان «حضورياً» في مراكز محددة، من 4 حتى 5:30 مساءً، إذ إن مدة الامتحان الكلية ساعة ونصف الساعة، مع ضرورة الحضور لمقر قاعة قبل نصف ساعة من بدء الامتحانات، للتمكن من تسلّم تذكرة الامتحان.

وأفادت المؤسسة بأن إجراء فحص «PCR» للطلبة المستهدفين «إلزاميّ»، مع ضرورة تحميل برنامج «الحصن»، واشترطت على الممتحنين ارتداء الكمامات والقفازات والتزام التباعد، عند حضور اللجان.

وبحسب الجدول المعتمد، حددت المؤسسة ثمانية أيام لامتحانات طلبة الثاني عشر، إذ تبدأ يوم الأحد الموافق 16 مايو، بمادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، تليها الفيزياء يوم 17، ثم اللغة العربية يوم 18، ثم الرياضيات يوم 19.

وفي يوم الخميس 20 مايو، يؤدي الطلبة الامتحان في اللغة الإنجليزية، ثم الأحياء أو الكيمياء، يوم الأحد 23، ويختتمون سباق امتحانات نهاية العام يوم 24 مايو.

وأكدت المؤسسة أنها ستحدد لاحقاً المراكز التي سيؤدي فيها طلاب المسار المنزلي والأكاديمي، للامتحانات المباشرة وسيعلم الدارسون بها عبر مدارسهم بوقت كاف قبل بدء الامتحانات.

في وقت تنتهي الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف من السابع إلى الحادي عشر بالتعليم المستمر المتكامل يومي 25 و26 أبريل، حيث بدأت الأحد 18 أبريل «إلكترونياً»، بمادة اللغة العربية، ثم الفيزياء. وتبقى للطلبة امتحانات اللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والعلوم العامة والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، بحسب الصفوف.

وأفادت المؤسسة بأن طلبة هذه الصفوف يؤدون امتحاناتهم من الثانية حتى الثالثة والنصف ظهراً، عبر رابط محدد قبل موعد الامتحانات. كما أن كل سؤال يكون مقيداً بزمن يظهر السؤال بمؤقت، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال، لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة. ويجب الانتقال للسؤال التالي مباشرة. وعند انتقال الطالب للسؤال لا يمكن العودة للسؤال السابق.