«اتصالات ديجيتال» تطلق منصة تجارة رقمية بالتعاون مع 7 بنوك

واحدة من أوائل التطبيقات التي تستخدم تقنيات «البلوك تشين»

منصة محلية لخلق منظومة تحتوي على هيئات وكيانات تجارية

لحل مختلف المشاكل والتحديات المتعلقة بعمليات تمويل التجارة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «اتصالات ديجيتال»، الاثنين، عن الإطلاق التجاري لمنصة «UTC» منصة التجارة الرقمية المبتكرة القائمة على استخدام تقنيات البلوك تشين في العمليات المصرفية التجارية، بالتعاون مع سبعة بنوك في دولة الإمارات، بما فيها بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى شركة«أفانزا إينوفيشنز»Innovations Avanza. وتدعو المنصة، الفريدة من نوعها، جميع البنوك للانضمام إليها، والعمل معاً على مكافحة عمليات الاحتيال، ومخاطر التمويل المزدوج، إضافة إلى العديد من التحديات الأخرى المتعلقة بتمويل التجارة.

وقد تم الإطلاق التجاري للمنصة في وقت سابق امس الاثنين، خلال مؤتمر افتراضي بحضور الإدارة العليا لشركة «UTC» والبنوك المشاركة.

تتكون اللجنة التوجيهية للمنصة من مصرف الإمارات المركزي؛ وسبعة بنوك هي: البنك التجاري الدولي؛ وبنك دبي التجاري؛ وبنك الإمارات دبي الوطني؛ وبنك أبوظبي الأول؛ وبنك المشرق؛ وبنك الفجيرة الوطني؛ وبنك رأس الخيمة الوطني.

تقليل مخاطر الاحتيال

وقال الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي: «يعمل المصرف المركزي على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي. ويعد إطلاق منصة اتصالات ديجيتال إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق هذا الهدف لأنه سيسهم في تقليل مخاطر الاحتيال الناتجة من النظام الحالي المعتمد على الأوراق في مجال تمويل التجارة، كما يعكس التزام القطاع المصرفي تجاه عملية التحول الرقمي لإعداد دولة الإمارات لدخول عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. وأضاف أن «المنصة الجديدة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي والابتكار وتحقيق نتائج مثمرة لقطاع تمويل التجارة على مستوى العالم».

وصرح ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لشركة UTC «يعتبر إطلاق منصة التجارة الرقمية UAE Trade Connect، علامة فارقة في مسيرة وتطور القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، حيث أصبحت التطورات التكنولوجية اليوم تقدم حلولاً مبتكرة للمشاكل والتحديات التي يعانيها القطاع، وبما يمكنه من تلبية متطلبات عملائه المالية والمصرفية بشكل مستمر وآمن، مع ضرورة الإشارة إلى توافق هذه المنصة مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة، الداعية إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات المستقبلية، مثل البلوك تشين، وبالشكل الذي يجعل من المنصة محفزاً وممكِّناً جديداً للنمو الاقتصادي».

وقالت اللجنة التوجيهية «لقد قامت شركة UTC بإنشاء المنصة للكشف عن مخاطر التمويل المزدوج، والتحقق من تطابقات الفواتير التجارية. ونحن على ثقة بأن إنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة من مخاطر التمويل، سيمكّنها من التمتع بفرص أفضل للحصول على التمويل اللازم لأعمالها ومشاريعها».

تقنيات عصرية

تستند منصة «UTC» على تقنية البلوك تشين، وغيرها من التقنيات العصرية، وبالشكل الذي يمكِّن مشاركة البيانات بطريقة آمنة، حيث تقوم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والتعرف الضوئي إلى الحروف، وأتمتة العمليات الروبوتية، بقراءة الفواتير لتحديد حالات الازدواج، والاحتيال، والمعاملات المشبوهة ضمن خدمات تمويل التجارة.

وستركز المرحلة الأولية على حماية البنوك من مخاطر التمويل المزدوج، والاحتيال باستخدام الفواتير، على أن تتوسّع لاحقاً لتشمل العناصر الأساسية الأخرى من عمليات التمويل التجاري، مثل رقمنة سندات الشحن والفواتير الإلكترونية. وتهدف شركة UTC إلى قيادة التحول الرقمي للتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تمكين البنوك، والمؤسسات والهيئات الحكومية، من الاستفادة بشكل جماعي من التقنيات المستقبلية.