شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفار» تتوقع عودة الربحية في النصف الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

توقعت شركة «الخليج للصناعات الدوائية» (جلفار) مزيداً من التحسينات في إجمالي هامش الربح في العام 2021، وعودة الربحية في النصف الثاني من العام.

واعتمد المساهمون في «الخليج للصناعات الدوائية» (جلفار)، تقرير مجلس الإدارة عن وضع أنشطة الشركة وأمورها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

تحت مظلة القيادة الجديدة للشركة، خطّت «جلفار» خطواتٍ كبيرة وإيجابية منذ بدأت رحلتها التحويلية العام الماضي.

وبعد نجاحها في إعادة التدقيق الخاصة بمنشآتها والحصول على موافقات مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2020، استأنفت الشركة تصدير منتجاتها للأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل السعودية وعمان والكويت. ونتيجةً لذلك، أحرزت الشركة تقدماً كبيراً نحو تحقيق الربحية وحققت أرباحاً إيجابية بقيمة 7.1 مليون درهم وذلك قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وما قبل مصاريف المرة الواحدة.

ومن جانبه قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «نود أن نُعرب عن عميق شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين والهيئات الحكومية وشركاء الأعمال على ثقتهم الراسخة ودعمهم الثابت لنا خلال العام الماضي. كما أنني ممتن جداً لذلك التفاني والالتزام والحماس الاستثنائي لموظفينا الذين لعبوا دوراً حيوياً في نجاح جلفار. نقوم بإجراء مراجعة شاملة لجميع مجالات أعمالنا لتحديد احتمالات توفير التكاليف وإدخال تحسينات في الكفاءة. ونتيجةً لذلك، نتوقع مزيداً من التحسينات في إجمالي هامش الربح في عام 2021، ونتوقع عودة الربحية في النصف الثاني من العام».