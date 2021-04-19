شكرا لقرائتكم خبر عن يطلق على مولوده اسم عمله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق موظف مدني إندونيسي على مولوده اسم المكان الذي يعمل فيه «إدارة الاتصالات الإحصائية»، وذلك بسبب حبه لعمله بحيث يختصر الاسم إلى«دانكو»، وأوضح على الرغم من أن الاسم غريب وافقت زوجته وعائلته عليه.

وقال الزوج سلاميت يوجا من مقاطعة بريبيس الإندونيسية إنه اتفق مع زوجته أثناء حملها على تسمية مولودهما الجديد إذا أنجبت طفلاً من دون معارضة بهذا الاسم.

وأعرب أصدقاء وعائلة الزوجين، بما في ذلك والداهما عن مخاوفهم بشأن هذا الاسم غير التقليدي، لاسيما وأن الزوج متمسك بالاسم بسبب حبه لعمله بعد أن خدم في إدارة الاتصالات الإحصائية لمدة 11عاماً، وليس من الواضح حتى الآن أن الحكومة سوف تقبل هذا الاسم أم لا في سجلاتها ؟.