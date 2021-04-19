شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية جديدة على انقلابيي ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، إن الاتحاد أقر مجموعة جديدة من العقوبات على ميانمار فيما يتعلق بانقلاب الأول من فبراير/شباط.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: "وافقنا على مجموعة ثانية من العقوبات أكبر بكثير (من السابقة) تشمل 10 أفراد وكيانين اقتصاديين ينتميان للجيش".

ونهاية شهر آذار/مارس المنصرم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، وعدد من كبار الضباط.