الاقتصاد

عقوبات أوروبية جديدة على انقلابيي ميانمار

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شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية جديدة على انقلابيي ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، إن الاتحاد أقر مجموعة جديدة من العقوبات على ميانمار فيما يتعلق بانقلاب الأول من فبراير/شباط.
وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: "وافقنا على مجموعة ثانية من العقوبات أكبر بكثير (من السابقة) تشمل 10 أفراد وكيانين اقتصاديين ينتميان للجيش".
ونهاية شهر آذار/مارس المنصرم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، وعدد من كبار الضباط.

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MO Nasa

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