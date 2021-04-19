شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة لإصلاح الكبد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور علماء من جامعة أوتريخت الهولندية تقنية جديدة لإصلاح الكبد عبر «عضيات مشتقة» من الخلايا الصفراوية، وهي الخلايا التي تبطن القنوات الصفراوية، ما يمهد الطريق لعلاجات جديدة لأمراض الكبد.

وقال البروفيسور هانز كليفرز، عالم الأحياء التطورية في جامعة أوتريخت، هولندا: «إنه أمر مذهل إصلاح الكبد وظيفياً عن طريق حقن الخلايا الصفراوية في الكبد».

ويقول فوتيوس سامبازيوتيس طبيب كبد وباحث في مستشفيات وجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة: تمر هذه شبكة القنوات الصفراوية من الأنابيب عبر الكبد، وعندما تكون صحية، تحمل الصفراء، الناتج الثانوي لعملية التمثيل الغذائي للكبد، إلى الأمعاء حيث تساعد على هضم الطعام أو إلى المرارة للتخزين.

وأضاف في المرض المعروف باسم التهاب الأقنية الصفراوية، تشكل الأنسجة الندبية، مما يضيق القنوات ويصلبها، ويؤدي تراكم الصفراء إلى تدمير أنسجة الكبد، ولا يوجد علاج، وهذا الاضطراب وأمراض القناة الصفراوية الأخرى مسؤولة عن 70% من عمليات زرع الكبد لدى الأطفال وحوالي ثلث عمليات زرع الكبد لدى البالغين.

وقال أكيهيرو آساي، اختصاصي أمراض الكبد للأطفال في مستشفى سينسيناتي للأطفال: «هذا تقدم كبير في المجال من حيث بيولوجيا الخلايا الصفراوية والطب التجديدي، والخطوة التالية اختبار التكنولوجيا على الكبد البشري الذي هو في حالة أسوأ من الفئران المختبرية».